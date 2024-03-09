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СК: в Петербурге следователи устанавливают обстоятельства инцидента в Пулково

СК: в Петербурге следователи устанавливают обстоятельства инцидента в Пулково

Сотрудники Ленинградского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России проводят доследственную проверку по факту столкновения грузовика с самолетом в аэропорту Пулково.

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