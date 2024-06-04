8 интересных головоломок на скорость мышления

Любите разгадывать головоломки так, как любим мы? Или уже и не вспомните, когда в последний раз решали какую-то задачку на логику или внимательность? Головоломки из этой подборки понравятся людям обеих категорий.
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