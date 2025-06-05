☝️НАПОМНИМ Реализация проекта "Уличная гостиная в хуторе Деминском: От книги к фильму" стала возможной благодаря гранту Президентского фонда Культурных инициатив.
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☝️НАПОМНИМ Реализация проекта "Уличная гостиная в хуторе Деминском: От книги к фильму" стала возможной благодаря гранту Президентского фонда Культурных инициатив.