Китай решительно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве -- минобороны

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на брифинге для журналистов в четверг подтвердил, что Китай решительно выступает против гонки вооружений в космическом пространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)