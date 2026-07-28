Korea Barbeque'd: Kospi Crashes As Chip Stocks Tank, AI Token Index Spirals Lower South Korean stocks plunged on Tuesday as concerns over circular AI financing and China's expanding DUV lithography capabilities (read here) were top of mind among investors.
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