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Убивший восьмерых человек нападавший оказался дедушкой

Стрелок из Пенсильвании, убивший восьмерых человек, был дедушкой, говорит отец убитого ребенка. По его словам, нападавший никогда не казался расстроенным и вел себя как обычно.

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