Трамп пообещал мирную передачу власти преемнику в случае переизбрания

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп при условии своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году намерен мирно передать власть по окончании своего срока следующему американскому лидеру.
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