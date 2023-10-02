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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не ссылка". Кувшинова рассказала, как будет отстаивать Алтайский край в Совфеде

"Не ссылка". Кувшинова рассказала, как будет отстаивать Алтайский край в Совфеде

Наталья Кувшинова дала первое интервью в статусе сенатора Совета Федерации и рассказала о будущей работе В ближайшие пять лет защищать интересы Алтайского края в Совете Федерации будет Наталья Кувшинова, до этого занимавшая должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании.

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