"Не ссылка". Кувшинова рассказала, как будет отстаивать Алтайский край в Совфеде

Наталья Кувшинова дала первое интервью в статусе сенатора Совета Федерации и рассказала о будущей работе В ближайшие пять лет защищать интересы Алтайского края в Совете Федерации будет Наталья Кувшинова, до этого занимавшая должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании.