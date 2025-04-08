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Царьград

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Старт на Байконуре: Русские подбросят американца до орбиты

Старт на Байконуре: Русские подбросят американца до орбиты

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, в составе экипажа – американский астронавт.Пилотируемый корабль "Союз МС-27" успешно стартовал с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

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