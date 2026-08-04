В Госдуме предложили показывать детям жестокие фильмы: зачем это надо

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Возрастные ограничения на фильмы и книги должны устанавливаться не дистрибьюторами, а Министерством культуры через экспертную оценку – такую позицию высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.
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