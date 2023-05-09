Массовая авария на КАД: несколько иномарок знатно разбили капоты

В социальных сетях опубликовали видео с места ДТП. Утром 9 мая произошла массовая авария на кольцевой автомобильной дороге (КАД) перед съездом на Московское шоссе, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».