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Массовая авария на КАД: несколько иномарок знатно разбили капоты

В социальных сетях опубликовали видео с места ДТП. Утром 9 мая произошла массовая авария на кольцевой автомобильной дороге (КАД) перед съездом на Московское шоссе, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

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