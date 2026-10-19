В Свердловской области завершается уборка картофеля, уже собрано почти 152 тысячи тонн. По оперативной информации минАПК, в планах на год фигурировали 12 854 га, засаженных картофелем, но на 2829 га урожай погиб.
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