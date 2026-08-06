ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. С 13 по 16 сентября жители Свердловской области смогут стать участниками программы «Горожане» и посетить главное событие года – Международный фестиваль молодежи, который пройдет на площадке «Екатеринбург ЭКСПО».