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Гости программы «Горожане» смогут посетить главное событие года — Международный фестиваль молодежи

Гости программы «Горожане» смогут посетить главное событие года — Международный фестиваль молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. С 13 по 16 сентября жители Свердловской области смогут стать участниками программы «Горожане» и посетить главное событие года – Международный фестиваль молодежи, который пройдет на площадке «Екатеринбург ЭКСПО».

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