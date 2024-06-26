Первые кандидаты зарегистрировались на выборы в гордуму столицы ЯНАО

Избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) зарегистрировала первых участников выборов в городскую думу. Об этом сообщили на официальной странице территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии