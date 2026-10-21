16 лет за поджог вышки сотовой связи В Оренбурге 19-летний диверсант получил 16 лет за поджог вышки и подготовку теракта у воинской частиПриговором Центрального окружного военного суда житель г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Загробная месть ...
- ЦА Вика Цыганова рас...
- "Ребята, помогите...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым