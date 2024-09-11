«Узнала, что дочери предложили работать удаленно, но она отказалась. Выходит в офис на полный день и просит помогать с ребенком», – жалуется мать— Случайно на улице встретила маму дочкиной подруги, мы с внучкой шли, гуляли, она нам навстречу, – рассказывает шестидесятилетняя Людмила Борисовна.