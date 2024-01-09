Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» штурмуют лесополосу с опорным пунктом украинских националистов на одном из участков Южно-Донецкого направления

Продвижение штурмовой группы на особо опасных участках корректировал расчет FPV-дрона, который в режиме реального времени передавал информацию о вновь выявленных целях и корректировке огня артиллерии на командный пункт.
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