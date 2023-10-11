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Сотрудники свердловской Авиалесоохраны не получали зарплату за тушение гигантских пожаров

Сотрудники свердловской Авиалесоохраны не получали зарплату за тушение гигантских пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге Уральская база авиационной охраны лесов с июня по август не выплачивала заработную плату 550 сотрудникам, которые были задействованы в тушении гигантских пожаров, бушевавших в регионе.

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