Сотрудники свердловской Авиалесоохраны не получали зарплату за тушение гигантских пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге Уральская база авиационной охраны лесов с июня по август не выплачивала заработную плату 550 сотрудникам, которые были задействованы в тушении гигантских пожаров, бушевавших в регионе.