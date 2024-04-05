Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

908 подписчиков

Руководство для пациентов по операции по замене тазобедренного сустава

Руководство для пациентов по операции по замене тазобедренного сустава

В этой статье мы поговорим о: Операция по замене тазобедренного сустава Наиболее частые причины операции по замене сустава Когда рекомендуется делать операцию? Частота операций по замене тазобедренного сустава в Израиле и во всем мире Подготовка к операции Как проводится операция по замене тазобедренного сустава? Когда вас выписывают домой после операции? Виды имплантатов для замены тазобедренного сустава Уровень успеха операции по замене тазобедренного сустава В этом нам поможет доктор Ярон Берковиц — старший врач и заместитель директора ортопедической системы в области замены суставов в нашем медцентре Что такое операция по замене тазобедренного сустава? Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава – операция, в ходе которой удаляют головку бедренной кости и вертлужный хрящ (в тазу) и на их место имплантируют искусственную головку бедренной кости и вертлужный компонент с целью восстановления сустава.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх