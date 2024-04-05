Руководство для пациентов по операции по замене тазобедренного сустава

В этой статье мы поговорим о: Операция по замене тазобедренного сустава Наиболее частые причины операции по замене сустава Когда рекомендуется делать операцию? Частота операций по замене тазобедренного сустава в Израиле и во всем мире Подготовка к операции Как проводится операция по замене тазобедренного сустава? Когда вас выписывают домой после операции? Виды имплантатов для замены тазобедренного сустава Уровень успеха операции по замене тазобедренного сустава В этом нам поможет доктор Ярон Берковиц — старший врач и заместитель директора ортопедической системы в области замены суставов в нашем медцентре Что такое операция по замене тазобедренного сустава? Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава – операция, в ходе которой удаляют головку бедренной кости и вертлужный хрящ (в тазу) и на их место имплантируют искусственную головку бедренной кости и вертлужный компонент с целью восстановления сустава.