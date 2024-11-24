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"Была опорой для детей". Владислав Бакальчук поздравил бывшую жену Татьяну Ким с Днем матери

"Была опорой для детей". Владислав Бакальчук поздравил бывшую жену Татьяну Ким с Днем матери

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук публично поздравил бывшую жену Татьяну Ким (после развода она вернула себе девичью фамилию) с Днем матери, который отмечается во многих странах мира 24 ноября.

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