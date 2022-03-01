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Болгарские власти определились с условиями доступа беженцев к рынку труда

Болгарские власти определились с условиями доступа беженцев к рынку труда

В Министерстве труда и социальной политики сообщили, что граждане Украины могут получить доступ к болгарскому рынку труда с целью работы по следующим облегченным процедурам, представленным на его сайте только на болгарском языке, передаёт Noi.

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