Почти треть россиян брали больничный в прошедшем году

Около трети - 31% - россиян брали больничный в прошлом году. Среди них большинство (60%) респондентов открывали его всего один раз, треть (34%) делали перерыв в работе 2-3 раза, а 6% опрошенных уходили на больничный 4 раза и более в течение года.
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