Почему реклама в мобильных играх такая раздражающая

По словам доктора Саймона Маккаллума из Школы инженерии и компьютерных наук при новозеландском Университете Виктории, у раздражающей пользователей рекламы мобильных игр есть неочевидная цель, все также связанная с продажами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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