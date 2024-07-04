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Почему реклама в мобильных играх такая раздражающая

Почему реклама в мобильных играх такая раздражающая

По словам доктора Саймона Маккаллума из Школы инженерии и компьютерных наук при новозеландском Университете Виктории, у раздражающей пользователей рекламы мобильных игр есть неочевидная цель, все также связанная с продажами.

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