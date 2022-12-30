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Сорокин стал 2-й звездой матча с «Коламбусом», отбив 20 бросков из 21. У него 13 побед в сезоне при 12 поражениях

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 21 в игре чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1) и был признан второй звездой.

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