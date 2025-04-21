Россияне рассказали о тратах на вредные привычки

Почти три четверти (72,7 процента) опрошенных россиян рассказали о наличии вредных привычек, наиболее распространенными среди которых являются курение (40,5 процента) и злоупотребление алкоголем (31,7 процента).
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