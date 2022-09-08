Книга Джорджа Сондерса «Купание в пруду под дождем» научит любить русских классиков

В издательстве Inspiria вышел сборник эссе американского писателя и преподавателя Джорджа Сондерса. В книге «Купание в пруду под дождем» Сондерс, подобно мудрому преподавателю, предлагает читателю погрузиться в атмосферу семи рассказов русских классиков: «Нос» Гоголя, «Хозяин и работник» и «Алеша горшок» Толстого, «Душечка», «На подводе» и «Крыжовник» Чехова и «Певцы» Тургенева.