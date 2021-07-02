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Италия обыграла Бельгию, став вторым полуфиналистом Евро-2020

Италия обыграла Бельгию, став вторым полуфиналистом Евро-2020

Спорт Игра завершилась со счетом 2:1. В Мюнхене на стадионе Альянц-Арена определился второй полуфиналист Евро-2020 в матче, где Бельгия сыграла против Италии.

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