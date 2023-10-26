Путин поручил в сжатые сроки увеличить орбитальную группировку спутников

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в Королёве в четверг, 26 октября, заявил, что одной из главных задач является в сжатые сроки увеличить состав действующей российской орбитальной группировки и наладить серийное производство космических аппаратов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.