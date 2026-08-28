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Царьград

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ИМО сообщила об опасной ситуации для 6 тыс. моряков в Персидском заливе

ИМО сообщила об опасной ситуации для 6 тыс. моряков в Персидском заливе

Арсенио Домингес из Международной морской организации заявил, что около 6 тысяч моряков на 400 судах не могут покинуть Персидский залив из-за конфликта.

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