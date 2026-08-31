SHOT: после комбинированного удара ВС РФ в Одессе произошел частичный блэкаут

В Одессе после российских ударов произошел частичный блэкаут, пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.Telegram-канал уточняет, что ракеты «Бандероль» и реактивные БПЛА «Герань» атаковали местную ТЭЦ (теплоэлектростанциию), портовую инфраструктуру и другие объекты энергетики.
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