SHOT: после комбинированного удара ВС РФ в Одессе произошел частичный блэкаут

В Одессе после российских ударов произошел частичный блэкаут, пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.Telegram-канал уточняет, что ракеты «Бандероль» и реактивные БПЛА «Герань» атаковали местную ТЭЦ (теплоэлектростанциию), портовую инфраструктуру и другие объекты энергетики.