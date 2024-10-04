С жительницы Тавды взыскали более 30 тысяч рублей за нападение собаки

В августе прошлого года жительница Тавды, Елена, стала жертвой нападения собаки на улице. Проходя по улице, она услышала бег позади и, обернувшись, заметила большую собаку в ошейнике, но без поводка и намордника.
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