Euractiv: ЕК выступает против ускоренного предоставления Украине €90 млрд

Еврокомиссия (ЕК) выступает против ускоренного предоставления Украине средств из согласованного кредита Евросоюза (ЕС) в €90 млрд, считая, что перенос части запланированных на 2027 год выплат на текущий год усугубит нехватку финансирования Украины в следующем году.