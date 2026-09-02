Euractiv: ЕК выступает против ускоренного предоставления Украине €90 млрд

Еврокомиссия (ЕК) выступает против ускоренного предоставления Украине средств из согласованного кредита Евросоюза (ЕС) в €90 млрд, считая, что перенос части запланированных на 2027 год выплат на текущий год усугубит нехватку финансирования Украины в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым