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Диалог лучше, чем бряцание оружием: к итогам визита Дмитрия Козака в Кишинев

Диалог лучше, чем бряцание оружием: к итогам визита Дмитрия Козака в Кишинев

После визита первого замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Кишинев целый ряд экспертов, включая тех, кто почему-то именуют себя таковыми, не имея ни профильного образования, ни опыта исследовательской деятельности на территории Молдавии, дружно начали фантазировать на тему: «А что имел в виду Козак, когда он сказал, что урегулирование приднестровской проблемы — это внутреннее дело Республики Молдова, а Россия намерена укреплять дружественные отношения с этой страной»? Господа, он имел в виду то, что он заявил.

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