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Алана Мамаева легла под нож из-за осложнений после пластики ягодиц

Алана Мамаева легла под нож из-за осложнений после пластики ягодиц

Бывшая жена Павла Мамаева Алана Мамаева, на днях оказалась в больнице. Ей пришлось обратиться за помощью к специалистам из-за разъехавшихся в разные стороны имплантов в ягодицах.

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