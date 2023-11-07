Монтаж электрического ТЭНа в чугунный радиатор

Устанавливая ТЭНы в радиаторы, вы избавляете себя от множества трудностей, связанных с установкой дорого стоящего отопления, которое включает в себя покупку и установку котла, монтаж подключаемых элементов и многое другое.
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