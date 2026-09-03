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Татар-информ

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В Татарстане в ближайшие дни прогнозируют дожди и снижение температуры

В Татарстане в ближайшие дни прогнозируют дожди и снижение температуры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Погода в Татарстане в ближайшие дни будет постепенно меняться: после теплого начала сентября в республике ожидаются дожди и снижение температурного фона.

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