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Царьград

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Дмитрий Микрюков раскрыл правильные действия при спасении утопающего

Дмитрий Микрюков раскрыл правильные действия при спасении утопающего

Эксперт по безопасности на воде Дмитрий Микрюков объяснил, как правильно действовать после спасения утопающего: начинать реанимацию на твёрдой поверхности и размещать в боковом положении.

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