Живу с бывшим и его девушкой, нормально ли это?

Так получилось, что я выселилась из прошлой квартиры, а с новой меня опрокинули и теперь я в поиске жилья, недавно гуляла в компании, где был мой бывший и его новая девушка, они живут вместе, я как-то сдружилась с его девушкой, разговорились насчет жилья и она предложила переехать к ним, живут в доме, ком.