ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Живу с бывшим и его девушкой, нормально ли это?

Живу с бывшим и его девушкой, нормально ли это?

Так получилось, что я выселилась из прошлой квартиры, а с новой меня опрокинули и теперь я в поиске жилья, недавно гуляла в компании, где был мой бывший и его новая девушка, они живут вместе, я как-то сдружилась с его девушкой, разговорились насчет жилья и она предложила переехать к ним, живут в доме, ком.

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