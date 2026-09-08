«Конец Украины не радостен»: Лавров объяснил, почему ему жаль Британию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» с присущей ему дипломатической иронией прокомментировал недавнее заявление британского руководства о готовности поддерживать Киев до самого завершения конфликта.
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Уважаю Лаврова! Какой Он классный Дипломат!