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Царьград

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«Конец Украины не радостен»: Лавров объяснил, почему ему жаль Британию

«Конец Украины не радостен»: Лавров объяснил, почему ему жаль Британию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» с присущей ему дипломатической иронией прокомментировал недавнее заявление британского руководства о готовности поддерживать Киев до самого завершения конфликта.

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