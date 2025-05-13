МВД России: Как защитить личные данные от мошенников в сети?

Министерство внутренних дел России предупреждает о необходимости защиты личных данных в сети. Новые рекомендации включают запрет на разглашение информации, такой как номера карт и личные документы, чтобы избежать уловок интернет-мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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