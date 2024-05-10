Доля китайских автомобилей на мировом рынке достигла 33%

Реализация китайских легковых автомобилей растет не только в России, но и во всем мире. Согласно статистическим данным, по итогам продаж в период с января по март текущего года, на китайские автомобили приходится 33% от общего числа продаж на мировом рынке.
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