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Доля китайских автомобилей на мировом рынке достигла 33%

Доля китайских автомобилей на мировом рынке достигла 33%

Реализация китайских легковых автомобилей растет не только в России, но и во всем мире. Согласно статистическим данным, по итогам продаж в период с января по март текущего года, на китайские автомобили приходится 33% от общего числа продаж на мировом рынке.

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