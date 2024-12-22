Под Смоленском блэкаут надолго оставил деревню без воды

Коммунальное ЧП прокомментировал глава Дорогобужского района Смоленской области С момента массового отключения электричества водоснабжение из-за вышедшего из строя насоса до сих пор отсутствует в деревне Выгорь Дорогобужского района Смоленской области.
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