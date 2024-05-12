В Добролюбовке представят книгу о краеведах Каргополья

Это издание — итог многолетней работы Сергея Сергеевича Рягузова — историка, музыканта, педагога и краеведаЕго труд, к слову, уже был оценён по достоинству - издание стало одним из победителей конкурса «Книга года — 2023».
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