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После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

КОТ  КОСТЯН Конфуз, причем показательный – генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции показал свою профнепригодность.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Все, кто поставил не на ту лошадь, окажутся в проигрыше. Все те, кто встав под крышу США, почувствовал себя сильным и стал скалить зубы на Россию только потому, что решил, что США сильнее России- исчезнут, как государства, или как значимые государства. Это и Украина, и Япония, и Армения. И еще все те, кто будет слишком долго колебаться, не в силах определиться до самого окончания процесса поляризации. Потому что потом, когда начнется процесс переформатирования- у них наступит хаос, потери границ и гражданские войны.
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