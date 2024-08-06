После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

Natalija Osminina

Все, кто поставил не на ту лошадь, окажутся в проигрыше. Все те, кто встав под крышу США, почувствовал себя сильным и стал скалить зубы на Россию только потому, что решил, что США сильнее России- исчезнут, как государства, или как значимые государства. Это и Украина, и Япония, и Армения. И еще все те, кто будет слишком долго колебаться, не в силах определиться до самого окончания процесса поляризации. Потому что потом, когда начнется процесс переформатирования- у них наступит хаос, потери границ и гражданские войны.