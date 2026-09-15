Telegraph: между Англией и Шотландией началась война из-за виски

Англия и Шотландия оказались втянуты в спор вокруг производства виски после решения британского правительства предоставить английскому односолодовому виски защищенный географический статус.
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