Совет да любовь: Режиссер Марк Горобец и 18-летняя Александрина Олексюк сыграли свадьбу

Режиссер Марк Горобец и 18-летняя Александрина Олексюк сыграли свадьбу Осенью стало известно, что 49-летний режиссер Марк Горобец обручился с Александриной Олексюк, которой только-только исполнилось 18 лет.
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