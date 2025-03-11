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«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Ранее «Мегафон» пообещал исполнить предписание по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе не позднее 28 февраля 2025 года Мобильные операторы «Мегафон» и Yota перестали взимать дополнительную плату сверх абонентской, сообщает ФАС.

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