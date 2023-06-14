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Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ атаковали четыре приграничных района региона

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ атаковали четыре приграничных района региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду утром, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли четыре приграничных района региона и атаковали автомобильный пункт пропуска "Шебекино".

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