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Как один снимок кометы перевернул астрономию

Как один снимок кометы перевернул астрономию

30 июня 1881 года французский астроном Пьер Жюль Жансен навел свой телескоп на небо и сделал первую в истории качественную фотографию кометы.

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