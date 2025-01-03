Нижегородский бизнес может воспользоваться изменениями налогового законодательства с 2025 года Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Нижегородской области рассказало об изменении с 2025 года налогового законодательства, касающегося применения налоговой амнистии при дроблении бизнеса, а также особенностей рассмотрения жалоб в упрощенном порядке.
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